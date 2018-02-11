HDP kongresine hangi partiler temsilci gönderdi?

HDP'nin üçüncü olağan kongresi, bugün (11 Şubat 2018) Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Kongreye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Halkın TKP'si Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri GYK üyesi Oya Ersoy ve çok sayıda siyasi parti ile STK temsilcisi katıldı. Kongrelerine HDP'yi çağırmayan AKP ve MHP ise davet edilmedi.

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