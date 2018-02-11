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11.02.2018 17:00

HDP kongresinde Serpil Kemalbay'dan Afrin çıkışı

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HDP kongresinde Serpil Kemalbay'dan Afrin çıkışı
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 3. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay kürsüye geldi ve konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Biz bu ülkede akan kanın durmasını istiyoruz. Sayın Abdullah Öcalan barış içinde yaşamak için çaba harcadı ama bu iktidar bu çabayı ortadan kaldırdı. Afrin'de yaşamını yitiren gerillalar gibi askerler de insandır. Bizler insanı yaşatmalıyız. Askeri yaşatmalıyız. Askerlerin ölülerini sayamayız. Askerlerin tabutuna elimizi koyup konuşamayız. İşte HDP barış için mücadele ediyorum derken, kendi yaşamından yola çıktı. Bugün savaş gereklidir diyenler kendi kasalarından bahsediyor. Oysa biz kendi çocuklarımızdan bahsediyoruz. Kimsenin çocuklarını savaşa sürmeye bu iktidarın hakkı yoktur."

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