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15.02.2018 07:15

HDP ilçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

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HDP ilçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı
HDP'nin Şereflikoçhisar'da bulunan binasına ateş açıldı. İki saldırgan gözaltına alındı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde iki kişi, pompalı tüfekle, HDP ilçe binasına ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iki saldırgan gözaltına alındı.

HDP Şereflikoçhisar İlçe Binasına, alkollü oldukları iddia edilen Y.E. ile Ü.Z., pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında parti binasında kimsenin olmadığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polisler, Y.E. ile Ü.Z.’yi gözaltına aldı. Polisler, HDP binası önünde güvenlik önlemi aldı.

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