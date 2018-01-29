HDP Çanakkale ve Niğde il eş başkanları tutuklandı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen HDP Çanakkale ve Niğde İl Eş Başkanları tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Seza Beytaş’ı bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seza Beytaş, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bugün tutuklanan HDP İl Eş Başkanı Seza Beytaş'ın, 5 gün önce Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı' sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, TSK'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. geçen hafta gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. B.E.Ç. ve emekli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.