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16.02.2018 07:55

'Haziran’da bitcoin rekor kıracak'

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'Haziran’da bitcoin rekor kıracak'
Bitcoin Aralık ortalarında $19,511’i görerek rekor kırmış olabilir, ancak Fundstrat Global Advisors LLC şirketinden Tom Lee’ye göre bu Haziran’da yeni rekorlara daha imza atacak.

Dünyanın en büyük kriptoparası 18 Aralık’tan 6 Şubat’a kadar yüzde 70’lik bir düşüşle tepetaklak oldu, ancak o günden bu yana biraz toparladı ve $10,000 seviyelerine tekrar çıktı. Lee’ye göre ise Bitcoin tabanı “V-şeklinde” bir yapı izliyor.

Dijital para biriminin 2010 yılından beri gördüğü yüzde 20 veya üzerindeki 22 düzeltme analizine dayanarak, Lee “değer yükselme” dönemlerinde, Bitcoin’in toparlanmasının düşüşünden 1.7 kat daha uzun sürdüğünü belirledi. Bu zaman dilimine göre Bitcoin’in 50 gün süren son düşüşünden sonra toparlanması için 85 gün gerekiyor, bu da demek oluyor ki bu senenin ortalarında yeni rekorlar kıracak.

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Lee Bitcoin’in son bir kaç haftadaki yükselmesinde bir duyarlılık gördüğünü, bunun kripto yatırımcıların halen iyimser olduğunun ve bu dijital para için olumlu yanların olduğunun bir sinyali olduğunu söyledi.

“Geçenlerde gördüğümüz %70’lik düşüş çok keskin.” şeklinde yazdı. “Son kırılmanın keskinliği göz önüne alındığında, Bitcoin’in dirençli olduğunu görebilirsiniz.”

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