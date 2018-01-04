Hazinedar, görevden uzaklaştırılma kararı sonrası ilk kez konuştu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar karar sonrası Sözcü'ye son dakika açıklamalarda bulundu.

Murat Hazinedar görevden uzaklaştırma kararından sonra ilk kez Sözcü'ye konuştu. Hazinedar henüz kendisine görevden uzaklaştırıldığına ilişkin resmi bir tebliğ yapılmadığını söyledi.

Hazinedar “Belediyeye gidiyorum şu an.. Orada gereken açıklamayı yapacağım. Bugünkü açıklamalarım aslında hepsine cevaptı. Onların beyanlarına tekrar belediyede tek tek yanıt vereceğim. Elime gelmiş henüz resmi bir şey yok. Resmi bir şey gelmeden açıklama olmaz. Zaten bekleniyordu bu karar. Geçen hafta genel başkan yardımcımız belgeyi buldu. Belgede ‘biz alacağız ama belge bulun bize” deniliyordu. Hepsine yanıt vereceğim” diye konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!