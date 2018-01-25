Hazal Kaya'dan Ali Atay itirafı

Hazal Kaya: "Sevgilim Ali Atay’ı tehdit ettim."

Geride bıraktığımız akşam 'Ölümlü Dünya' filminin galasına katılan ve yönetmen koltuğunda oturan sevgilisi Ali Atay'a destek veren Hazal Kaya çok konuşulacak laflara imza attı.

Filmi izlemeden önce muhabirlerin karşısına, filmin yönetmeni sevgilisi Ali Atay’la birlikte çıkan Hazal Kaya sorulara yanıt verdi. Objektiflerin karşısına el ele geçen ikiliden Atay, “Yönetmen koltuğunda oturmayı sevdim çünkü kendi dünyamı kuruyorum” dedi. Kaya ise, “Filmi ilk defa izleyeceğim ama çok beğeneceğime eminim” sözleriyle erkek arkadaşına destek oldu.

SOSYAL İNSANLAR DEĞİLİZ

Muhabirlerin, ‘Gecelerde pek de fazla göremiyoruz’ şeklindeki çıkışları karşısında Hazal Kaya, “Sosyal insanlar değiliz, gece hayatımız yok. Sizden özellikle kaçmıyoruz, sadece bizi fark etmiyorsunuz” şeklinde konuştu. Araya giren yönetmense, “İlişkimizi gazete sayfalarında görmekten hoşlanmıyorum. Benim böyle bir dünyam var” açıklamasını yaptı. Hazal Kaya, filmle ilgili beklentisi sorulduğunda henüz filmi izlemediğini ancak çok iyi bir şey beklediğini söylerken, “Zaten onu bir sonraki filmde mutlaka olmayım diye tehdit ettim” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ali Atay da bunun üzerine, “Hazal’ı bir kadın hikayesi yazması konusunda zorluyorum, böyle bir film hikayesi ortaya koyduğu zaman ben de onun yanında olmaktan ve ona yardımcı olmaktan mutlu olacağım” dedi.