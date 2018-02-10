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10.02.2018 16:20

Hayri İnönü'den Maçka Parkı açıklaması

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Hayri İnönü'den Maçka Parkı açıklaması
Şişli Belediye Başkanı CHP'li Hayri İnönü, Maçka Demokrasi Parkı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi, Şişli-Nişantaşı-Maçka ve Beşiktaş güzergahlarından geçtiği hatırlatılan açıklamada, “Şişli Belediyesi sınırları içinde yer alan kısmı Şişli halkı tarafından hayati öneme sahip Maçka Demokrasi Parkını da kapsamaktadır. Şişlili komşularımızın da yakından bildiği gibi, Maçka Demokrasi parkı tamamen Büyükşehir Belediyesine ait olup, onların sorumluluğundadır. Arzumuz kısıtlı ölçüde yeşil alana sahip olan ilçemizde inşaat faaliyetlerinin parkımıza en az zarar verecek şekilde yapılmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün Maçka Demokrasi Parkı hakkında yaptığı açıklama şöyle:

“Maçka Demokrasi Parkı ile ilgili gündeme gelen tünel inşaatı haberleri üzerine bir açıklama yapmayı gerekli gördük.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi, Şişli-Nişantaşı-Maçka ve Beşiktaş güzergahlarından geçmektedir. Söz konusu tünel inşaatının, Şişli Belediyesi sınırları içinde yer alan kısmı Şişli halkı tarafından hayati öneme sahip Maçka Demokrasi Parkını da kapsamaktadır. Şişlili komşularımızın da yakından bildiği gibi, Maçka Demokrasi parkı tamamen Büyükşehir Belediyesine ait olup, onların sorumluluğundadır.

Arzumuz kısıtlı ölçüde yeşil alana sahip olan ilçemizde inşaat faaliyetlerinin parkımıza en az zarar verecek şekilde yapılmasıdır. İstanbul gibi bir mega kentte, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik açısından halkımızın nefes alabileceği yeşil alanlara sahip olmanın, en az ulaşım hizmetleri kadar önemli olduğu kanısındayız.

Şişli Belediyesi olarak bu konu öncelikli gündemlerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın yeşil alan ihtiyacına yanıt vermek için kısıtlı imkânlarımızı geliştirmeye, mümkün olan her alanı bu yönde değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Kısa zaman önce Esentepe'de açılışını gerçekleştirdiğimiz Adalet Parkımız da bu politikamızın sonuçlarından biridir. Aynı hassasiyetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da gözetileceğine inanıyor, ilçemiz sınırlarındaki Tünel Projesi nedeniyle kaybedilen yeşil alanların semt halkına bir başka noktada kazandırılması için elimizdeki imkânları değerlendireceğimizi ifade etmek istiyoruz.

 

Güzel Şişlimizin sınırlı yeşil alanlarından biri olan Maçka Parkı'nın da dahil olduğu çalışmalarda, ağaçların kesilmeden başka bölgelere transfer edilmesi ve projenin tamamlanmasının ardından Maçka Demokrasi Parkı'nın yeniden ağaçlandırılması konusunda gerekli her türlü desteği vermeye hazırız.

Şişli’de kişi başına düşen yeşil alanların oranını artırma kararlılığımızı vurgularken, yakından takip ettiğimiz proje ile ilgili çalışmaların kentimizde yaşam kalitesini yükseltmesini diliyorum.

Saygılarımla,

H. Hayri İnönü

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