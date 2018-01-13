  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
13.01.2018 22:35
» »

Haydarpaşa Garı'nda Nazım Hikmet anması

Haydarpaşa Garı'nda Nazım Hikmet anması
Nazım Hikmet Kültür Merkezi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 116'ncı doğum gününü Haydarpaşa Tren Garı'nda bir dizi etkinlikle kutladı.

Çok sayıda sanatçının da katıldığı etkinlikler kapsamında peronlar ve kullanılmayan trenlerde şairin hayatı ile ilgili bazı bölümlerin yazılı bulunduğu afişler yer aldı. Lise öğrencilerinin hazırladığı üzerinde "Nazım Hikmet Memleket, Memleket Nazım Hikmet" yazılı pankart garın demir korkuluklarına asıldı. 

"MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI"NI OYNADILAR
Panellerin de düzenlendiği etkinliklerde yapılan tiyatro gösterisi ilgi gördü. Şairin ünlü şiirlerinden ilk bölümü Haydarpaşa Garı'nda geçen "Memleketimden İnsan Manzaraları" içlerinde Levent Üzümcü, Metin Coşkun, Ender Yiğit'in de bulunduğu bir çok tiyatro oyuncusu tarafından canlandırıldı.  

İzlenme: 289
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
Rizeli çocuklardan sosyal medyayı sallayan performans
Rizeli çocuklardan sosyal medyayı sallayan performans
Tiyatro oyuncusuna sahnede saldırı
Tiyatro oyuncusuna sahnede saldırı
İşte Cem Adrian'ın söylediği Ali Kızıltuğ'un 'Sen Gel Diyorsun' türküsü...
İşte Cem Adrian'ın söylediği Ali Kızıltuğ'un 'Sen Gel Diyorsun' türküsü...
Öldürülen ünlü yönetmene son görev
Öldürülen ünlü yönetmene son görev
Son Eklenen Videolar
Feyzioğlu: Erdoğan gitsin, çömez Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin
Feyzioğlu: Erdoğan gitsin, çömez Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin
Haydarpaşa Garı'nda Nazım Hikmet anması
Haydarpaşa Garı'nda Nazım Hikmet anması
Voleybol maçında korku dolu anlar!
Voleybol maçında korku dolu anlar!
Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuştu (2)
Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuştu (2)
Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuştu
Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuştu
8'inci kattan düşüp, öldü
8'inci kattan düşüp, öldü
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti