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29.12.2017 12:45

"Hayat bayram olsun"

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"Hayat bayram olsun"
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 2018 yılına girerken, Belediye Çocukevi’ndeki minikler, ardından engelliler ile buluştu. Başkan Uyar, çalışanlarıyla da biraraya geldi, “Toplum olarak ve bizler birlik, beraberlik, barış dolu bir yıl geçirelim” dedi.

Eski Tamirhane Binası’ndaki yeni yıl buluşmalarında Başkan Sibel Uyar önce Belediye’nin Çocukevi’ndeki minikleri ağırladı. Başkan Uyar, çocuklarla birlikte dans etti, yeni yıl pastası kesti. Miniklere yeni yıl hediyesi de veren Sibel Uyar, “Çocuklarımızın ve ailelerinin huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.  

Hayat Bayram Olsa

Urla Belediyesi’nce gerçekleştirilen diğer etkinlikte ise Otizm Derneği’nce kurulan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu engelliler, aileleri ve Urlalılar’ı coşturdu. “Yeni Yılı Kutlamaya Engel Yok” etkinliği büyük bir coşkuya sahne oldu. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın da Otizm Korosu ile birlikte şarkılar söylediği etkinlikte korodaki gençlerin solo performansları da ayakta alkışlandı. Türkiye genelinde ve Avrupa’da çeşitli kentlerde konserler veren Otizmli gençlerin Urla’da 3. konseriyle birlikte toplam 132. konsere ulaştığı açıklandı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Çocuklarla birlikte “Sev Kardeşim ve Hayat Bayram Olsa” şarkılarına eşlik ederken, “Çocuklarımızın seslendirdiği iki şarkı herkesin ezberlemesi gereken iki şarkıdır. Bunlar Hayat Bayram Olsa ve Sev Kardeşim isimli şarkılarımız. 2018 yılının vatana, millete, barış, sağlık, huzur dolu ve bayram tadında geçmesini diliyorum” dedi.

İşçiden teşekkür karanfili

Başkanı Sibel Uyar, çalışma arkadaşları ile 2018’e girerken buluştu, bir yılda yapılanları tek tek aktardı ve çalışanlarını alkışladı. Belediye işçileri, memurlar ve DİSK yönetimi Başkan Sibel Uyar’a tek tek karanfiller vererek yeni yıllını kutladı.  Başkan Uyar, “Urla Belediyesi büyük bir aile. Bu ailenin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bütün amacımız emeklerimizin karşılığını görmesi” diye konuştu.

Birliğe İhtiyacımız Var

Urla Belediyesi kurumsalının önemine değinen Başkan Sibel Uyar, şunları söyledi:

“Son dönemde ülkemizin de içinde bulunduğu olağanüstü durumlara baktığımızda safları sıklaştırmamız, birlik ve beraberliğimizi yükseltmemiz gerekiyor. Burada da tüm çalışmalarımızı Urla Belediyesi için yapıyoruz. Hiç birimiz birbirimizden ayrı değiliz. Biz biriz ve Biz Urla Belediyesi için çaba gösteriyoruz. “

Başkan Uyar, taşeron sisteminden kadroya geçecek çalışanlarına da hak kaybı yaşanmadan sisteme geçmelerinin sağlanacağını söyledi.

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