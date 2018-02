Havayolu şirketinin mönüsü tartışma yarattı

BBC TÜRKÇE- Mönüde yemeğin "Filistin lezzetlerinden esinlenmiş" olduğu yazıyordu.

Mönüyü gören İsrail yanlısı sosyal medya kullanıcıları havayolunun Filistin yanlılarını desteklediği gerekçesiyle boykot edilmesi için kampanya başlattı.

Kampanyanın ardından Virgin Atlantic'in Filistin ifadesini kaldırması ise Filistin sempatizanlarının tepkisini çekti.

Mönüyle ilgili kampanyalar Twitter kullanıcısı Thedaniwilliams'ın Aralık 2017'de mönünün fotoğrafını paylaşmasının ardından başlamıştı.

David Garnelas da İsrail Müdafaa Hareketi adlı Facebook grubunda mönüyü paylaşarak "İsrailliler Virgin'i boykot etmeli" demişti.

Bunun üzerine özür dileyen Virgin, Filistin ifadesini mönüden kaldırarak yemeğin adını "kuskus salatası" olarak yazdı.

Fakat bu değişikliğin ardından da sosyal medya kullanıcıları Filistin ifadesinin neden sakıncalı bulunduğunu sorgulamaya başladı.

so @VirginAtlantic changes a dish name on their flight menu from "Palestinian Couscous salad" to "Couscous salad" bc apparently the word PALESTINE is offensive. el oh elllll. God forbid we name something what it is ?? nothing like the existence of an entire ppl offending someone