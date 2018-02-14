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14.02.2018 10:40

Havayolu şirketinin mönüsü tartışma yarattı

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Havayolu şirketinin mönüsü tartışma yarattı
Virgin Atlantic havayolu, menüsünde Filistin kuskusu salatasına yer vermesi ve ardından Filistin ifadesini çıkarması üzerine kendisini sosyal medyadaki tartışmaların ortasında buldu.

BBC TÜRKÇE- Mönüde yemeğin "Filistin lezzetlerinden esinlenmiş" olduğu yazıyordu.

Mönüyü gören İsrail yanlısı sosyal medya kullanıcıları havayolunun Filistin yanlılarını desteklediği gerekçesiyle boykot edilmesi için kampanya başlattı.

Kampanyanın ardından Virgin Atlantic'in Filistin ifadesini kaldırması ise Filistin sempatizanlarının tepkisini çekti.

Mönüyle ilgili kampanyalar Twitter kullanıcısı Thedaniwilliams'ın Aralık 2017'de mönünün fotoğrafını paylaşmasının ardından başlamıştı.

David Garnelas da İsrail Müdafaa Hareketi adlı Facebook grubunda mönüyü paylaşarak "İsrailliler Virgin'i boykot etmeli" demişti.

Bunun üzerine özür dileyen Virgin, Filistin ifadesini mönüden kaldırarak yemeğin adını "kuskus salatası" olarak yazdı.

Fakat bu değişikliğin ardından da sosyal medya kullanıcıları Filistin ifadesinin neden sakıncalı bulunduğunu sorgulamaya başladı.

Twitter kullanıcısı Anna Habibti, Filistin karşıtı grupların "ülkeyi haritadan silmek istediği gibi mönüden sildiğini" yazdı.

 

@AnaHabibti tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Bir Virgin Atlantic sözcüsü tartışmalarla ilgili "Tüm müşterilerimize, tek istediğimizin mönüye değişik tatlar eklemek olduğunu söylemek istiyoruz. Yemeğe isim vererek ve o ismi değiştirerek kimseye hakaret etmek istemedik" dedi.

2015'te de İngiltere'deki Waitrose süpermarket zinciri, İsrail'den Lezzetler adlı bir dergi yayınlayıp bu dergide geleneksel Arap yemeklerine de yer vermesi üzerine Filistin destekçilerinin tepkisini çekmişti.

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