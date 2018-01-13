Havalimanında flaş gelişme! Uçak pistten çıktı...

Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. Havalimanının saat 08.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapatıldığı bildirildi.

Trabzon Havalimanı’na saat 23.30’da inen Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı pistten çıktı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, piste erken teker koydu. Ön dikmesini kıran uçak, pist başından dışarı çıkarak toprak alana girdi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

HAVALİMANI YARIN SABAHA KADAR UÇUŞLARA KAPATILDI

Havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri kaza alanına yönlendirildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 7 mürettebat, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak sistemi kullanılarak tahliye edildi.

Havalimanının saat 08.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapatıldığı bildirildi.

VALİLİK KRİZ MERKEZİ KURDU

Öte yandan, kazayla ilgili Trabzon Valiliği tarafından kriz merkezi kuruldu. Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

THY'NİN İSTANBUL-TRABZON SEFERLERİ KARŞILIKLI İPTAL

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyle THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.