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22.01.2018 16:10

Hatay'da sınır karakolu yakınlarına roket atıldı! Ölü ve yaralılar var

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Hatay'da sınır karakolu yakınlarına roket atıldı! Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Suriye sınırındaki Kaletepe Karakolu yakınlarına Afrin bölgesinden roket atıldı.

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kaletepe Karakolu yakınlarına Afrin bölgesinden roket atıldı. Saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

 Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.

Suriye sınırına yakın olan bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖSO KAMPINA ROKET DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO  mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı'na getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.

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