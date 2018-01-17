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18.01.2018 00:15

Hatay'da ağlatan yarışma

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Hatay'da ağlatan yarışma
UNESCO tarafından 'gastronomi şehri' ilan edilen Hatay'da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen 'Geleneksel acılı ciğer yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

DHA - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 29 yıldır ciğercilik yapan Savaş Yasinoğlu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'geleneksel acılı ciğer yarışmasına' katılan yarışmacılar, Samandağ acı biberinin kullanıldığı dürümleri yerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Acısıyla ünlü olan Hatay'ın Samandağ İlçesi süs biberinin karıştırıldığı özel sosların kullanıldığı, acısı dışına vuran ciğer dürümler, yarışmacılara ikram edildi. En kısa sürede acılı ciğer dürümü bitirenlerin dereceye girdiği yarışmada, özellikle kadın yarışmacılar acı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı ciğer dürümü 2 dakika 48 saniyede bitiren son 2 yarışmanın şampiyonu Semra Süral yine şampiyonluk ipini göğüsledi. İkinciliği Selda Nur kazanırken üçüncü ise dürümü yerken bol bol gözyaşı döken Ayşe Duran oldu. Yarışma ikincisi Selda Nur,  "İlk defa katılıyorum, acıyı da çok çok severim, çok heyecanlıydım, ciğeri normalde hiç yiyemem, ona rağmen ikinciliği aldığım için çok mutluyum. Önemli olan zaten yarışmak ve heyecanı yaşamaktı. Yerken hiç zorlanmadım, gözümden yaş gelebilir o acının verdiği duygusallık diyelim. Asla zorlanmadım, zevkle yedim" dedi.

Yarışmanın kadınlar kategorisinde şampiyon olan Semra Süral ise konuşmasında, "Midemiz şimdi ateş gibi yanıyor, 2015, 2017 ve bu yıl da birinciliği aldım. Ciğer çok güzel ve lezzetliydi ama aynı zamanda acıydı" diye konuştu. Erkeklerde ise acılı dürümü 1 dakika 49 saniyede bitiren Selahattin Gülçiçek şampiyon oldu. Acılı dürümün yağ gibi aktığını söyleyen Gülçiçek, "Yani ben yerken hiç zorlanmadım, yarışmada birinci oldum çok şükür, hiç zorlanmadım, akışına gitti su gibi gitti" dedi. Erkeklerde ikinciliği Hasan Tezel, üçüncülüğü ise Sezer Bulgurcu kazandı.

CİĞERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ GÖRÜYORUZ

29 yıllık ciğerci Savaş Yasinoğlu ise yarışma sayesinde ciğerin birleştirici gücünün ortaya çıktığını kaydederek, "Bay ve bayan kategorileri altında düzenledik yarışmayı. Birincilere çeyrek altın, ikincilere 100 lira, üçüncülere ise 75 liralık hediye çeki verdik. Yarışmanın en büyük amacı yıl boyunca yanımıza gelen bütün müşterilerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede ciğerin birleştirici gücü devreye giriyor. Ciğer B6, B12 ve demir içerdiğini biliyoruz, tüm genç nesle ciğer yemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.



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