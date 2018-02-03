Hatay ve Kilis'e atılan roketler 'Altın Kafes' ile engellenecek

"Hava savunma ağının en önemli özelliği, yakın mesafeden atılan füze ya da roketleri, hedefine ulaşmadan imha edebilmesi"

Gazetevatan'ın Ankara Temsilcisi Murat Çelik, Hatay ve Kilis'e yönelik roket saldırılarının engellenmesi amacıyla ASELSAN tarafından yerli hava sisteminin geliştirildiğini söyledi.

Kurulacak sistemin adının 'Altın Kafes' olacağını ve İsrail'in 'Demir Kubbe' sisteminin bir benzeri olacağını belirten Çelik, "Aselsan’ın geliştirdiği yerli hava savunma sistemi Korkut, radarlarla desteklenerek YPG’li teröristlerin roketli saldırısına uğrayan Hatay ve Kilis’in üzerine İsrail’in kurduğu ‘demir kubbe’nin benzerini kuracak. Türk Demir Kubbesi’nin adı da ‘Altın Kafes’ olacak" diye yazdı.

Sistemin yakın mesafeden atılan füzelere yönelik etkili olacağının altını çizen Çelik, "Altın Kafes’ olarak adlandırılan hava savunma ağının en önemli özelliği, yakın mesafeden atılan füze ya da roketleri, çok kısa süre içinde, hedefine ulaşmadan havada imha edebilmesi" ifadesini kullandı.

Murat Çelik'in Vatan'daki yazısı şöyle:

Aselsan’ın geliştirdiği yerli hava savunma sistemi Korkut, radarlarla desteklenerek YPG’li teröristlerin roketli saldırısına uğrayan Hatay ve Kilis’in üzerine İsrail’in kurduğu ‘demir kubbe’nin benzerini kuracak. Türk Demir Kubbesi’nin adı da ‘Altın Kafes’ olacak...

Iron Dome, yani Demir Kubbe…



İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’dan topraklarına yönelik füze ve roket tehdidini bertaraf etmek için kurduğu hava savunma sisteminin adı bu. Görünen o ki, ‘Türk Demir Kubbesi’nin adı da ‘Altın Kafes’ olacak.



Turkish Iron Dome



ASELSAN’ın 2015’te geliştirdiği ‘Korkut’ adlı bir hava savunma sistemi var.



Savunma Sanayii kulislerinde ‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan ise ‘Korkut’un, çok daha kısa menzilli radarlarla desteklenerek ani reaksiyon verebilecek bir ağa dönüştürülmesi.



Halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde olan ‘Korkut’, 35 milimetre modernize çekili toplar ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat sistemlerinin entegre edilmesiyle geliştiriliyor.



Demir Kubbe ya da Altın Kafes… Bu tür savunma sistemleri, adlarından da anlaşılacağı üzere, kurulu bulundukları bölgenin üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor.



‘Altın Kafes’ olarak adlandırılan hava savunma ağının en önemli özelliği, yakın mesafeden atılan füze ya da roketleri, çok kısa süre içinde, hedefine ulaşmadan havada imha edebilmesi.



Proje hızlanacak



Ankara’da; projenin, üç gün önce toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde (SSİK) de ele alındığı ve ASELSAN’a çalışmaların hızlandırılması talimatı verildiği konuşuluyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklama şöyleydi:



“Toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı’nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve

milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9,4 milyar Dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir.”



SSİK sonrası yapılan bu açıklamada, doğal olarak hiçbir projenin adı spesifik olarak anılmıyor.

Ancak askeri kulislerde, ASELSAN’ın üzerinde çalışmaya devam ettiği hava savunma ağı sisteminin, listenin üst sıralarında olduğu belirtiliyor.



Roketleri vuracak



ASELSAN’ın üzerinde çalıştığı bölgesel hava savunma ağı, füze ve daha kısa menzilli olan roket tehdidine maruz kalan yerleşim bölgelerine hızla konuşlandırılacak.



Sistem, roketin; atılmasından sadece saniyeler sonra tespitini, düşeceği noktanın hesaplanarak yerdeki savunma sistemlerine uyarının gönderilmesini ve parçacıklı mühimmat vasıtasıyla yere düşmeden imhasını sağlıyor.



Sadece bu kadar da değil… Hedefe ulaşmadan havada imha edilen roketin atıldığı koordinatların tespiti ve o noktaya karşı ateş açılması da sistemin sağladığı diğer askeri imkân.



Kilis ve Reyhanlı



Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasıyla birlikte Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne her gün çok sayıda roket ve havan topu mermisi düştü.



Teröristlerin hedef gözetmeden attığı bu roketler bölgede masum sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor. Bu saldırıların çıkış noktaları TSK topçuları tarafından ateş altına alınıyor olsa da, bölgede roket ve havan tehdidi sürüyor.



İşte bu yüzden, Türkiye – Suriye sınırının batı bölümünde kurulma çalışmalarına hız verilen ‘Altın Kafes’ hayati önem taşıyor.



Sistemin operasyon bölgesinde hayata geçeceği tarih henüz net değil ama ASELSAN bunun bir an önce olması için yoğun mesai veriyor. Afrin bölgesinden Reyhanlı ve Kilis’e yönelen havan mermisi, roket ya da füzelerin havada imha edilmesi ve bunların atıldığı noktaların anında vurulması çok önemli bir gelişme olacak.



İsrail’in Demir Kubbesi yüzde 92 başarılı...



İsrail’in 2008 yılında Batı Şeria ve Gazze sınırına kurduğu ‘Demir Kubbe’ yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Paranın 300 milyon dolarını İsrail, 400 milyon dolarını ise ABD verdi. Sistem 4 ila 70 kilometre uzaktan atılan füzeleri yüzde 92’ye kadar başarıyla vuruyor.