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22.01.2018 03:50

Hatay Valiliği: 11 roket atıldı, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

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Hatay Valiliği: 11 roket atıldı, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı
Hatay Valiliği, Pazar günü Suriye'nin Afrin bölgesinden Reyhanlı ilçesine doğru 11 roket atıldığını açıkladı.

Saldırılarda 1 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 4'ü hala tedavi altında olmak üzere 46 kişi yaralandı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"21 Ocak 2018 Pazar günü, Afrin bölgesinden PYD/PKK tarafından atıldığı değerlendirilen; saat 15.28’de 6 adet, saat 18.40 sıralarında 5 adet olmak üzere toplam 11 adet füzenin, 9’u ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 2’si ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir.

Suriye vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği her iki olayda, 42 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4 kişinin tedavileri ise halen devam etmektedir.

15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinde oluşan hasar ile ilgili olarak zarar tespit ve hasar tespit komisyonları çalışmalara başlamış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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