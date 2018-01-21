SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'ya bir roket daha düştü!

Suriye'nin terör örgütü YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 4 farklı noktaya, saat 16.00 ve 18.00 sıralarında ve Suriye'nin Afrin bölgesi tarafından roket atıldı. Hatay Valisi, gün içinde gerçekleştirilen roketli saldırada Suriyeli 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 37 yurttaşın yaralandığını açıkladı.



Pınarbaşı, Gültepe ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerine atılan roketler korkuya neden oldu. Bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Olayda yaralananların olduğu ve ambulanslarla hastaneye götürüldükleri bildirldi. Roketin düştüğü mahallede park halindeki araçlar ile evler de zarar gördü.

BELEDİYE BAŞKANI: 1 Suriyeli öldü 32 yaralı var

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, roketli saldırada Suriyeli 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 32 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Başkan Şanverdi, yaralıların Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındığı söyledi.

Reyhanlı'ya tekrar roket atıldı

Akşam saatlerinde Reyhanlı'ya bir roket daha atıldığı öğrenildi. Gün içinde aynı bölgeye 3 roket daha atılmıştı. Olay yerine ambulans ve polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

HATAY VALİSİ: 4'ü ağır 37 yaralımız var

Hatay Valisi, gün içinde Reyhanlı'ya 4 roket atılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığını açıkladı.