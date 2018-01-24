'Hata yapma hakkı' Ulusal Meclis'te onaylandı

Fransa'da Ulusal Meclisi yurttaşlara hükümetle olan ilişkilerinde 'hata yapma hakkı' tanıyan yasayı onayladı.

Fransa'da yurttaşlara hükümetle olan ilişkilerinde 'hata yapma hakkı' tanıyan yasa Ulusal Meclis tarafından onayladı. Yasanın kapsamına göre bir Fransız vergi mükellefi vergi beyannamesinde istemeden hatalı bilgi verdiğini açıklarsa daha önce olduğu gibi otomatik olarak ceza almayacak.

"YURTTAŞLAR OTOMATİK OLARAK CEZALANDIRILMAYACAK"

Hükümete göre yeni yasa 'Güvenilir bir toplumun hizmetindeki bir devlet için temel taşı' niteliğinde.

Yeni yasaya göre yurttaşlar istemeden yaptıkları hatalar için otomatik olarak cezalandırılmayacak ancak söz konusu af, yapılan ilk hata ile sınırlı olacak.

Kişinin söz konusu hatayı 'kötü niyetle' yaptığından şüphelenilmesi halinde ise bunu kanıtlama sorumluluğu devlette olacak.

Fransa Kamu Harcamaları Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada "Bu (yasa) yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişkide bir devrim" ifadelerini kullandı.