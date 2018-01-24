  • BIST 119.648
  • Altın 163,269
  • Dolar 3,7387
  • Euro 4,6277
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
24.01.2018 21:40

'Hata yapma hakkı' Ulusal Meclis'te onaylandı

»
'Hata yapma hakkı' Ulusal Meclis'te onaylandı
Fransa'da Ulusal Meclisi yurttaşlara hükümetle olan ilişkilerinde 'hata yapma hakkı' tanıyan yasayı onayladı.

Fransa'da yurttaşlara hükümetle olan ilişkilerinde 'hata yapma hakkı' tanıyan yasa Ulusal Meclis tarafından onayladı. Yasanın kapsamına göre bir Fransız vergi mükellefi vergi beyannamesinde istemeden hatalı bilgi verdiğini açıklarsa daha önce olduğu gibi otomatik olarak ceza almayacak.

"YURTTAŞLAR OTOMATİK OLARAK CEZALANDIRILMAYACAK"

Hükümete göre yeni yasa 'Güvenilir bir toplumun hizmetindeki bir devlet için temel taşı' niteliğinde.

Yeni yasaya göre yurttaşlar istemeden yaptıkları hatalar için otomatik olarak cezalandırılmayacak ancak söz konusu af, yapılan ilk hata ile sınırlı olacak.

Kişinin söz konusu hatayı 'kötü niyetle' yaptığından şüphelenilmesi halinde ise bunu kanıtlama sorumluluğu devlette olacak.

Fransa Kamu Harcamaları Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada "Bu (yasa) yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişkide bir devrim" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya'dan Pentagon'a 'gövde gösterisi'24 Ocak 2018 Çarşamba 16:23
  • İngiliz medyası YPG'ye katılan İngilizleri uyardı24 Ocak 2018 Çarşamba 15:44
  • 6.2 büyüklüğünde deprem!24 Ocak 2018 Çarşamba 14:53
  • ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor24 Ocak 2018 Çarşamba 13:12
  • Almanya'dan kriz bölgelerine silah satışında rekor24 Ocak 2018 Çarşamba 12:07
  • Şam’dan kimyasal silah açıklaması24 Ocak 2018 Çarşamba 11:47
  • Katar'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek24 Ocak 2018 Çarşamba 10:59
  • Türkiye bunu yaptığında ABD ile ilişkiler kopma noktasına gelecek24 Ocak 2018 Çarşamba 10:24
  • Save the Children ofisine bombalı saldırı: 11 yaralı24 Ocak 2018 Çarşamba 10:11
  • Afrin'den son haber! Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü...24 Ocak 2018 Çarşamba 09:39
    • FOTO GALERİ
    • CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, Uğur Mumcu'yu andı
    • Güzel oyuncu hayal kırıklığına uğradı
    • Ve Hadise'den beklenen açıklama geldi...
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti