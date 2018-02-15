Hastanede skandal! Genç kızların odasına giren doktor..

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir hastanede yaşandığı iddia edilen skandal olay ortalığı karıştırdı. İddiaya göre genç kızların kaldığı odaya giren bir doktor banyo yapıp sakal tıraşı oldu.

İstanbul’da bir hastanede tedavi gören iki genç kızın kaldığı odaya giren doktor, banyo yapıp sakal tıraşı oldu. Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.

Showhaber'in haberine göre, İstanbul’da iki kız kardeş hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında ise karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı.

Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp, tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetime tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya ‘skandal’ diyerek tepki gösterdi.

Güvenliklerle kavga eden baba, “Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.