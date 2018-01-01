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01.01.2018 18:45

Hastanede palalı gasp

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Hastanede palalı gasp
İstanbul Arnavutköy'de bir tıp merkezine cumartesi günü giren iki kişi, ellerindeki pala ve bıçakla görevliyi tehdit ederek kasadaki paraları aldı. Soygunculardan biri yakalandı.

Arnavutköy’de Nenehatun Caddesi’nde cumartesi günü tıp merkezine giren iki kişi pala ve bıçakla görevliyi tehdit edip kasadaki paraları alarak kaçtı.

Kamera görüntülerini izleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi üzerine, iki gaspçının kullandığı otomobil belirlendi.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre otomobilin bulunmasının ardından faillerden Emrah Yılmaz yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, Emrah Yılmaz’ın olayda kullandığı bıçak ve silah malzemeleri bulundu.

Yılmaz, emniyetteki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İkinci soyguncunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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