Hastane skandalında son gelişme

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, HIV taşıyan hastaya müdahale etmeyen hekimler hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastanedeki HIV olayına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kadın Doğum ve Jinekoloji Hastalıkları Anabili Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve hastanenin diğer anabilim dalı başkanları katıldığı toplantıda konuşan Kadiroğlu, kentteki diğer hastanelerde kabul edilmeyen hastanın DÜ tarafından kabul edildiğini ve ameliyatın da gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra yapıldığını ancak vakada tıbbi etik kurallara aykırı davranarak hastayı kabul etmeyen hekimler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

'GEREKLİ KORUYUCU EKİPMAR TEMİN EDİLDİ'

Hastanın 27 Aralık’ta Siirt’ten gelerek kentteki diğer hastanelere başvurduğunu ancak kabul edilmediğini belirten Kadiroğlu, “DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Kadın Doğum Hastalıkları Polikliniğine müracaat eden HIV taşıyıcısı olan 27 yaşındaki hasta Ç.K.’nın poliklinik muayenesinden sonra hastane yönetimi hastayı sahiplenmiş ve Kadın Doğum ve Jinekoloji Hastalıkları Kliniğine yatışını sağlamıştır. Hastanın yatış sonrası takibi de idarece yapılmıştır. Söz konusu tarihteki klinik icapçı öğretim üyesi hastayı sahiplenmemiş, tedavi ve takibini kabul etmemiş ve operasyona girmekten imtina etmiştir. Aynı gün gece saatlerinde hastanın doğum sancıları başlayınca bu hastalarda mutlak endikasyon olan sezaryen operasyonu için ana bilim dalı başkan vekiline haber verilmiştir. Aynı zaman da operasyon için gerekli koruyucu ekipman da, bariyer malzemeleri temin edilmiştir. Gece saat 22.00 civarında sezaryen ameliyatına alınarak 3 bin 150 gram ağırlığında 51 santimetre boyunda canlı bir erkek çocuk doğurtulmuştur. Bebek gerekli tedbirler alınarak Yenidoğan Kliniğine yatırılmış ve gerekli proflaktik tedavi yani koruyucu tedavi başlanmıştır” dedi.

'ASİSTAN DOKTORUN ELİNE KAZAEN İĞNE BATTI'

Operasyon sırasında asistan doktorun eline kazaen iğne battığını kaydeden Kadiroğlu, “Ne yazık ki, operasyon esnasında asistan doktorumuzun eline ameliyat esnasında kullanılan sütür iğnesi kazaen battığı ifade edilmiştir. Asistan doktorumuza, zaman kaybetmeden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevli konunun uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen tarafından gerekli proflaktik üçlü tedavi (başlanmıştır. Asistan doktora tedavisine evinde devam etmek üzere istirahat verilmiştir. Bu arada hasta operasyon sonrası Kadın Doğum Hastalıkları Kliniğine yatırılarak tedavisine ve takibine devam edilmiştir. Hasta ve bebeği komplikasyonsuz bir şekilde 30 Aralık’ta saat 11.05’te hastanemizden önerilerle taburcu edilmiştir” diye konuştu.

HEKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Hastayı kabul etmeyen hekimler hakkında soruşturma açıldığını kaydeden Kadiroğlu, “Bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı bir şekilde defansif davranan hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmetini vermeyen klinikteki bazı hekimler ile ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir. İlgili tutanaklar Rektörlüğün talimatı ile 29 Aralık 2017 tarihinde gerekli soruşturmanın yapılması için Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilmiş, konu ile ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

BARİYERLİ ELDİVEN TARTIŞMASI

Basında yer alan haberlere yansıyan bariyerli eldiven tartışmasına açıklık getiren Kadın Doğum ve Jinekoloji Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise, bariyerli eldivenlerin de iğne geçirdiğini ifade etti. Çelen, şunları söyledi: “Bariyerli eldiven konusunda yanlış bir algı var. Sanılıyor ki bariyerli eldivenle ameliyat anında gelişebilecek iğne batmalarını önlüyormuş gibi bir algı var ortada. Öyle bir durum söz konusu değil. Bariyerli eldivenlerin gerek uluslararası gerek ulusal rehberlerde artık yeri yoktur, önermiyoruz. Sağlık Bakanlığı da bu konuda inisiyatifi kurumlara bırakmaktadır. Biz bir dönem çift eldiven öneriyorduk fakat onu da kaldırdık. Şuan normal HIV olmayan bir gebeye müdahale nasıl yapılıyorsa HIV’li bir gebeye yapılacak prosedürler bundan ibarettir.”