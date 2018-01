Hastalıklı ithal et skandalı Meclis gündeminde

Bosna Hersek’ten ithal edilen sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı E.coli O157 hastalığı olduğu ortaya çıkması üzerine CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır skandalı Meclis gündemine taşıdı.

Kapıkule sınır kapısından giriş yapan 20 ton sığır karkas etindeki hastalık, sınır kapısından giriş yaptıktan sonra tespit edilmiş, 24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçları 29 Ağustos’ta belli olmuş olup, söz konusu raporda, insan sağlığına zararlı, “E.coli O157” hastası olduğu kanıtlanmıştı. Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü uyarılmış, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü da bunun üzerine etlerin imhası için gerekli çalışmaların başlatılması için yazı göndermişti. Bu gelişmeler üzerine CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

İşte o soru önergesi;

Türkiye’nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığı ile Bosna Hersek’ten ithal ettiği 20 ton (20 bin 43 kilogram) sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı hastalık olduğu ortaya çıktığı ve etlerin, laboratuvar incelemesinin sonuçları beklenmeden piyasaya sürüldüğü haberi, belgeleri ile birlikte görsel basında kendine yer bulmuştur. Basında çıkan haberlere göre, Kapıkule sınır kapısından giriş yapan 20 ton sığır karkas etindeki hastalık, sınır kapısından giriş yaptıktan sonra tespit edilmiştir. 24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçları 29 Ağustos’ta belli olmuş olup, söz konusu raporda, insan sağlığına zararlı, “E.coli O157” hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü uyarılmıştır.

Kurum, bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü’ne, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü’ne, Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’ne ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü’ne, “Analizi uygun çıkmayan emtialar” başlığı altında bir yazı göndermiştir. Yazıda, Bakanlar Kurulu kararıyla MUJANOVİCİ firmasından alınan etler hatırlatılarak, “Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan tırlardan alınan numunelerde E. Coli O157 pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı başkanlığımıza bildirilmiştir” ifadeleri yer almıştır. Yazının devamında ise etlerin imha edilmesi istenmiştir. Türkiye Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazının son paragrafında, “Söz konusu uygunsuz emtiaların, deponuzun bağlı olduğu belediyeye ait imkânlar dâhilinde imhası, imkân bulunmayan durumlar için ise Erzincan Et Kombinası rendering tesislerinde imhası için gerekli hazırlıkların yapılması, imha takviminin belirlenmesi ve tarafımızca imha komisyonu oluşturulması için yapılan programın Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.” Denilmiştir.



Bilindiği üzere E.coli O157 hastalığı, tıp dünyasında bilinen en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakteriler arasında değerlendirilmektedir.



Bu bağlamda;

1- Bosna Hersek’ten ithal edilen, E.coli O157 hastalığı taşıyan 20 ton karkas etinden ne kadarı imha edilmek üzere toplanmıştır? Raflarda olan hastalıklı et miktarı nedir? Hastalıklı etlerin ne kadarı vatandaşlarımız tarafından tüketilmiştir?

2- İthal edilen etler, tahlil sonuçlarından önce niçin piyasaya sürülmüştür?

3- Bu skandalla ilgili Bakanlığınız tarafından soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır? Bu konu ile bilgileri kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak 27 Kasım 2017 tarihinde yayımlanan röportajınızda, ithal edilen karkas etlerle ilgili “Sağlık açısından bir problem yok diyorsunuz, doğru mu” sorusuna “Benim şüphem yok.’’ yanıtınızı vermiştiniz. Yaşanan skandalla ilgili kendinizi de sorumlu tutuyor musunuz?

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yine 27 Kasım 2017 tarihinde yayımlanan röportajınızda, Yoksul vatandaşların bu etleri yemesi için ithal edildiğini belirtmiştiniz. “Bu etleri Siz de yiyebiliyor musunuz”sorusuna da“Tabii ki. Vatandaşa yedirdiğim eti ben de yiyorum."cevabını vermiştiniz. Verdiğiniz bu cevapla, hastalıklı et yiyen vatandaşlarımıza güven vererek yanlış bilgilendirdiğinizi düşünüyor musunuz?

6- Et ithalatı politikası ile ilgili bir değişiklik olacak mıdır? Yerli üreticiye destek vererek, et ithalatının durdurulması ile bir çalışmanız var mıdır?