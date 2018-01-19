Hasip Kaplan, Selahattin Demirtaş ile görüştü

Geçtiğimiz günlerde "HDP'nin başına Türk geçmesin" çıkışıyla büyük tepki çeken Hasip Kaplan, bugün Edirne Cezaevi'ne giderek Selahattin Demirtaş ile görüştü.

Aynı zamanda avukat olan Kaplan, Demirtaş ile yaptığı görüşmenin ardından BirGün’e konuştu. Kaplan, “Biz zaten sayın Demirtaş ile sık sık görüşüyorduk. Fakat gbu görüşme talebi kendisinden geldi” dedi.

HASİP KAPLAN’IN BİR AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre Kaplan-Demirtaş görüşmesi hafta başı gerçekleşecekti ancak Demirtaş’ın Ankara’da görülen iki duruşmasından dolayı yapılan görüşme bugün gerçekleşti. Kaplan daha önce yaptığı açıklamada tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili Demirtaş’la görüşmesinin ardından açıklama yapacağını ifade etmişti. Kaplan’ın önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapması bekleniyor.