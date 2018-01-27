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27.01.2018 11:20

Haşim Kılıç'ın FETÖ'den aranan oğlu hakkında yeni ayrıntı

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Haşim Kılıç'ın FETÖ'den aranan oğlu hakkında yeni ayrıntı
Hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkartılan Haşim Kılıç'ın oğlu İngiltere'de şirket kurmuş.

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç'ın İngiltere'de bir şirket kurduğu öğrenildi.

Birleşik Krallık'a bağlı şirketlerin iş tanımı ve bilgilerinin takip edildiği Companies House (Şirketler Evi) sitesinde, Bylock kullandığı iddia edilen ve FETÖ üyeliği gerekçe gösterilerek yakalama kararı çıkarılan Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Fatih Samed Kılıç, sitede yer alan verilere göre,  5 Eylül 2017 tarihinde İngiltere'nin Wiltshire kentinin ilçesi olan Swindon'da FSK Bakım ve Onarım adında bir limited şirket kurduğu öğrenildi.

Companies House'da yer alan iş tanım bilgilerine göre FSK bakım ve onarım şirketi inşaat montajları, İhtisas tasarım faaliyetleri, Başka yerde sınıflanmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler gibi farklı alanda hizmet veriyor. Şirkette görevli tek personelin, şirketin sahibi Fatih Samed Kılıç'ın isminin olması dikkat çekti.
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