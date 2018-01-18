Haremlik Selamlık okul kantini Meclis gündeminde

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çerkezköy Metin Seçkin Ortaokulu kantininin haremlik-selamlık olarak ayrılmasını Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Yüceer, 3 yıl önce aynı kişi hakkında Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu’nda müdür olarak görev yaparken kız öğrencilere, "Makyaj yapar, kıvırtırsanız, sonunuz Özgecan gibi olur" sözlerini sarf ettiği için soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

AYNI MÜDÜRÜN İKİNCİ SKANDALI

Aynı şahsın müdür vekili olarak görev yaptığı Çerkezköy Metin Seçkin Ortaokulu’nda da velilerin tepkisini çeken skandal bir uygulamaya daha imza attığını kaydeden Yüceer, eğitimin kalitesinin nasıl arttırılması gerektiği hususlara vakit ayırmak yerine, okul kantinini kız ve erkek öğrencileri ‘haremlik-selamlık’ uygulaması ile ayırdığını söyledi.

HAREMLİK-SELAMLIK KANTİN

Okul kantini iki ayrı yazı asılarak kız öğrenci sırası, erkek öğrenci sırası olarak bölündüğünü bildiren Yüceer, “Bu tür uygulamalarla okullarda karma eğitim uygulaması keyfi bir biçimde fiilen sonlandırılmakta laik eğitime darbe vurulmaktadır. Bu tür çağdışı uygulamalar laik, bilimsel ve çağdaş eğitimle bağdaşmamaktadır” dedi.

BAKAN’A SORULAR

CHP’li Yüceer, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Bakanlığınıza Çerkezköy Metin Seçkin Ortaokulu’ndaki haremlik-selamlık uygulamasına yönelik herhangi bir şikayet gelmiş midir?

-Müdür vekili hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

-Okul kantinlerinin haremlik-selamlık olması yönünde Bakanlığınızın herhangi bir talimatı var mıdır?

-Okul kantinindeki haremlik-selamlık uygulamasının gerekçesi nedir?

-Kız ve erkek çocukların aynı kantinden alışveriş yapmasının ne gibi bir sakıncası vardır?

-Müdür olarak görev yaptığı okulda benzer bir nedenden soruşturma geçiren bu şahsın yeniden okul müdürü olarak görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

-Söz konusu müdür hakkında 3 yıl önce başlatılan soruşturmanın sonuçları ne olmuştur?

