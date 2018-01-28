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29.01.2018 00:15

Hapis yatacak olan Seren Serengil'den açıklama

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Hapis yatacak olan Seren Serengil'den açıklama
Gülben Ergen’in aldırdığı tedbir kararını ihlal eden, üç gün hapis yatacak olan Seren Serengil, Uçankuş Tv’ye konuştu

Seren Serengil yaptığı açıklamada; “Annemin evine gidiyor gibi rahatım. Orada da kader mahkumları var. Benim gibi yanlış arkadaşlıklara rastlamış birçok kadınımız orada yatıyor.” dedi.

Seren Serengil, perşembe günü teslim olacak.

NE OLMUŞTU?
Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.
 

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