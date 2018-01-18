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18.01.2018 17:40

Haniye'den sert açıklama

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Haniye'den sert açıklama
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın Filistin halkına verdiği destekten dolayı bu ülkenin dini lideri Ali Hameney’e teşekkür mektupu gönderdi.

ANKA - Haniye mektubunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’a İsrail’in başkenti olarak tanımlamasıyla “düşmanların komplolarının daha bir şekilde ortaya çıktığını" yazdı. 

İsmail Haniye, İran dini lideri Hameney’e gönderdiği mektupta, İran’ın Filistin’e sağladığı “büyük destekler”den dolayı teşekkür ederken,  “Tüm halkımız İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ve Kudüs’le ilgili değişemez duruşunu ve sağladığı büyük desteklerini övgü ile karşılıyor” dedi.

"KOMPLOLARIN BOŞA ÇIKARTILMASININ TEK YOLU İNTİFADA"

Düşmanlar tarafından “İslam ümmeti, İslami direniş güçleri ve özellikle de Kudüs’e karşı düzenlenen komplolar”ın  geçmişten bilindiğini belirten Haniye, ancak Riyad konferansı sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın  “İran da dahil Hizbullah ve Hamas'ı düşman olarak belirleyip Kudüs’ü Siyonist Rejim’in başkenti olarak tanımlamasıyla düşmanların komplolarının daha net bir şekilde ortaya çıktığını” söyledi.

Hamas liderinin kaleme aldığı mektupta, “Filistin ile Kudüs’e karşı kurulan komploların boşa çıkartılmasının tek yolu İntifada’dır” işaret edildi.

(CN/YE) 


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