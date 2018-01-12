Hangi parti hazineden ne kadar yardım alacak?

TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan 2018 yılı bütçesine göre; Meclis'te bulunan 4 siyasi parti hazineden 273.8 milyon TL alacaktı.
2017 yılında 234.7 milyon TL olarak yapılan hazine yardımı, bu yıl 39 milyon TL daha fazla yapılmış oldu.
HANGİ PARTİ NE KADAR ALACAK
AK Parti: 139.1 milyon TL
CHP: 71.2 milyon TL
MHP: 33.3 milyon TL
HDP: 30.1 milyon TL
PARALAR HESABA GEÇTİ
Bütçe planlamasında yer alan hazine yardımları, her yıl ocak ayının ilk haftasında banka hesaplarına yatırılıyor.
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