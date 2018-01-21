  • BIST 115.147
  • Altın 164,243
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
22.01.2018 03:50

Hangi dizilerle vedalaşacağız?

»
Hangi dizilerle vedalaşacağız?
Dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.

Yeni diziler ekran maceralarına başladıkça, bazı diziler için de final yapmak durumunda kalıyor. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar da, final yapabilecek olan dizileri köşesinde duyurdu.

Mesut YAR / POSTA

Hangi dizilerle vedalaşacağız

Önceki gün “Kut’ül Amare” (TRT 1) dün akşam da “Gülizar” (Kanal D) isimli dizi hayatımıza girdi. Show TV perşembe akşamı “Yuvamdaki Düşman” dizisini yayına sokuyor. Bildiğim kadarıyla gelecek ayın ortasına kadar dört dizi daha kanallarda yerini alacak...

“Hayat Sırları” (Star TV) bu akşam sona eriyor. Yüksek ihtimal, günü değişmezse “Babamın Günahları” da (Star TV) birkaç hafta sonra aynı sonu paylaşacak... “Yalaza”nın (TRT 1) final yapacağı kesinleşti. Ha, bu arada “Kanatsız Kuşlar”ın (atv) final yapacağı söylentisi çıktı.

Senaryo temcit pilavına döndü tamam ama atv bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı... Son olarak “Kalp Atışı” (Show TV) girdiği nadastan senarist yenileyerek çıkıyor ama reytingler oynamazsa pek şansı yok... Bu arada Şubat ortası da dizilerin korkulu rüyası “Survivor” (TV8) başlıyor. Belli ki bu yazıda geçen 8 dizinin üstüne daha çok ekleme yapacağız.

Gelen tutunamıyor; yazık vallahi!

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Zeyrek uyardı: Suriye'ye olası bir harekât...20 Ocak 2018 Cumartesi 10:40
  • Sözcü'den Fehmi Koru'ya çağrı!20 Ocak 2018 Cumartesi 10:37
  • Karar gazetesinde bomba ayrılık!20 Ocak 2018 Cumartesi 10:06
  • Erdoğancıların 'Gül' baskısı Karar'ı da bıraktırdı19 Ocak 2018 Cuma 23:33
  • DW İstanbul’da yeni bir büro açtı19 Ocak 2018 Cuma 16:25
  • Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak iddia!19 Ocak 2018 Cuma 11:34
  • AYM'nin Alpay ve Altan kararı Resmi Gazete'de19 Ocak 2018 Cuma 09:47
  • Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında çarpıcı soru19 Ocak 2018 Cuma 08:45
  • Yahudilik eşcinsellere nasıl bakıyor18 Ocak 2018 Perşembe 20:27
  • CHP'li vekilden Yılmaz Özdil'e yanıt18 Ocak 2018 Perşembe 14:08
    • FOTO GALERİ
    • İstanbul'da ilginç kaza
    • Kilis'te hasar gündüz ortaya çıktı
    • Komutanlar Zeytin Dalı Harekatı'nı böyle yönetti
    VİDEO GALERİ
    • Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor
    • ÖSO'nun YPG'nin elinden aldığı köyden ilk görüntüler
    • CHP: Millet olarak arkasındayız
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti