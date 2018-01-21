Dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.

Yeni diziler ekran maceralarına başladıkça, bazı diziler için de final yapmak durumunda kalıyor. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar da, final yapabilecek olan dizileri köşesinde duyurdu.

Mesut YAR / POSTA

Hangi dizilerle vedalaşacağız

Önceki gün “Kut’ül Amare” (TRT 1) dün akşam da “Gülizar” (Kanal D) isimli dizi hayatımıza girdi. Show TV perşembe akşamı “Yuvamdaki Düşman” dizisini yayına sokuyor. Bildiğim kadarıyla gelecek ayın ortasına kadar dört dizi daha kanallarda yerini alacak...

“Hayat Sırları” (Star TV) bu akşam sona eriyor. Yüksek ihtimal, günü değişmezse “Babamın Günahları” da (Star TV) birkaç hafta sonra aynı sonu paylaşacak... “Yalaza”nın (TRT 1) final yapacağı kesinleşti. Ha, bu arada “Kanatsız Kuşlar”ın (atv) final yapacağı söylentisi çıktı.

Senaryo temcit pilavına döndü tamam ama atv bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı... Son olarak “Kalp Atışı” (Show TV) girdiği nadastan senarist yenileyerek çıkıyor ama reytingler oynamazsa pek şansı yok... Bu arada Şubat ortası da dizilerin korkulu rüyası “Survivor” (TV8) başlıyor. Belli ki bu yazıda geçen 8 dizinin üstüne daha çok ekleme yapacağız.

Gelen tutunamıyor; yazık vallahi!