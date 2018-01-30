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30.01.2018 21:30

Haneke’den 39 yıl sonra yeni bir dizi: Kevin’s Book

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Haneke’den 39 yıl sonra yeni bir dizi: Kevin’s Book
Usta yönetmen Michael Haneke, The Young Pope, American Gods ve Hard Sun gibi yapımlara imza atan FrematleMedia şirketiyle birlikte bir dizi projesi üzerinde çalışıyor.

Kevin’s Book adlı projenin senaryosu ve yönetmenliğini Haneke üstleniyor.  On bölümden oluşacak dizi İngilizce çekilecek ve çok uzak bir zamanda olmayan distopik bir dünyada, bir grup gencin macera dolu hikayesini anlatacak. Gençler bir uçuş sırasında, evlerinin dışında acil iniş yapmaya zorlanırlar ve ilk kez kendi ülkelerinin gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırlar.

The Piano Teacher, Funny Games, Amour ve Happy End gibi filmleriyle sinema tarihine adını yazdıran Haneke, bundan 39 yıl önce Lemminge adlı bir dizi çekmişti.(theplaylist.net)

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