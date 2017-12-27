İkilinin kavgası sosyal medya'da bomba etkisi yarattı ve Hande Yener Twitter'da TT oldu. Twitter kullanıcıları, birbirinden komik paylaşımları ile gece yarısı çıkan kavgayı mizahlarına alet etti ve okuyanları kahkaya boğdu. Işte o komik paylaşımlardan bazıları..

Hande Yener ve Seren Serengil gece yarısı birbirine girdi ve çıplak fotoğraflar havada uçuştu. Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını İnstagram hesabının hikayesinde paylaşınca olan oldu.