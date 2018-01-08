Hande Fırat şaşırttı: Erdoğan'ın o sözlerine ne dedi?

15 Temmuz'un ardından AKP'nin en sevilen gazetecilerinden biri olan Hande Fırat, ilk kez Erdoğan'ı eleştiren ifadeler kullandı.

Cumhuriyet - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesine ilişkin söylediği, "Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" sözlerine Hande Fırat'tan eleştiri geldi.

İlk kez Erdoğan'ı eleştiren Fırat, "Milli değerlere yaslanan diğer üniversitelerimiz küresel bir marka haline gelmiş mi? Onu bilmiyorum ben. Öyle bir sıralama yok galiba. Boğaziçi Üniversitesi 190. sırada olduğuna göre, diğerleri herhalde daha alttadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi hakkında söylediği "Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" şeklindeki sözler, CNN Türk'te Ebru Baki'nin sunduğu Parametre programında masaya yatırıldı.

Programda Doğan Grubu'nun AKP'ye en yakın isimlerinden Hande Fırat ve Hakan Çelik'in Erdoğan'ın sözleri hakkında Erdoğan'ın adını anmadan yaptıkları yorumlar dikkat çekti.

"MİLLİ DEĞERLERE YASLANAN ÜNİVERSİTELER MARKA MI OLMUŞ?"

Ebru Baki'nin "Günün birinci sayfalarına yansıyan haberlerden biriydi bu. Bir şey söylemek isterseniz" demesi üzerine Hakan Çelik ve Hande Fırat bir süre sessiz kaldı. Ardından konuşan Hande Fırat "Yani ben anlamadım. Şöyle anmaladım; milli değerlere yaslanan diğer üniversitelerimiz küresel bir marka haline gelmiş mi? Onu bilmiyorum ben. Öyle bir sıralama yok galiba. Boğaziçi Üniversitesi 190. sırada olduğuna göre, diğerleri herhalde daha alttadır." diye konuştu.

Çelik ve Fırat, Türkiye'de sorunun sadece üniversitlerden kaynaklanmadığını ve temel ve ortaöğretimde de büyük sorunlar olduğunu PISA testi sonuçlarından örneklerle açıkladılar.