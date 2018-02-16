Hande Fırat Hürriyet'in Ankara ekini paylaştı

Hürriyet Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te program yapan Hande Fırat, yenilenen gazetesinin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştı

Hürriyet'in Ankara ilavesi yeni yazarları ve ekibiyle okurlarının karşısına çıkıyor.

Hürriyet'in Ankara ilavesi yeni yazarları ve ekibiyle okurlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazetenin yeni eki pazartesi günü Ankaralılarla buluşuyor.

.Hande Fırat paylaşımında "Hürriyet Ankara’yı tazeledik, yeniledik! Ankara’nın pırıl pırıl genç ekibi her sabah sizlerle buluşacak. Bir de ben.. Her perşembe buluşacağız" ifadelerini kullandı.

