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02.02.2018 02:55

Hande Fırat hastaneye kaldırıldı!

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Hande Fırat hastaneye kaldırıldı!
Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat'ın yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu.

Gazeteci Nevzat Çiçek de Fırat'ın ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini anlatarak, "Programın bu hafta moderatörlüğünü Abdulkadir Selvi yapıyor. Hande Fırat’a geçmiş olsun diyoruz" ifadesini kullandı.

Twitter'da "Medyanın Elli Tonu" hesabından paylaşılan iddiada şu ifadeler kullanıldı:

"Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu."

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