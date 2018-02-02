Hande Fırat hastaneye kaldırıldı!

Gazeteci Nevzat Çiçek de Fırat'ın ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini anlatarak, "Programın bu hafta moderatörlüğünü Abdulkadir Selvi yapıyor. Hande Fırat’a geçmiş olsun diyoruz" ifadesini kullandı.
Twitter'da "Medyanın Elli Tonu" hesabından paylaşılan iddiada şu ifadeler kullanıldı:
"Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu."
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk yorumcusu Hande Fırat yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Fırat'a domuz gribi teşhisi kondu. pic.twitter.com/PRwS0x5LVJ— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) 1 Şubat 2018
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