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20.01.2018 02:35

Hande Doğandemir-Mert Fırat aşkı bitti

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Hande Doğandemir-Mert Fırat aşkı bitti
Mert Fırat ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hande Doğandemir, ayrılık kararı aldı.

Oyuncu çift Mert Fırat ile Hande Doğandemir, ani bir kararla birlikteliklerine son verdi. İkili, geçmişte de sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; ikilinin ilişkisindeki en büyük kriz, Hande Doğandemir ile Yiğit Özşener’in yakınlaştığı iddialarının ortaya atıldığı dönemde patlak verdi. Ancak güzel oyuncu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Ayrılık kararının Mert Fırat’tan geldiği öğrenilirken, bu kararda geçmişte ortaya atılan Doğandemir-Özşener iddialarının etkisinin olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

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