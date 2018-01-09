Hamzaçebi zehirlenme vakalarını Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi tarafından son dönemde artan zehirlenme olayları ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Hamzaçebi'nin Meclis Başkanlığına sunduğu önerge şöyle;

Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de gıda zehirlenmesi sebepli ölümlerin sayısı oldukça fazladır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 2010 yılında dünya üzerinde yüzde 40’ı 5 yaşından küçük çocuklar olmak üzere 582 milyon kişi zehirlenmiş, 351 bin kişi zehirlenme sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde özellikle son yıllarda zehirlenme olaylarında önemli bir artış görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye’de sadece gıda zehirlenmelerinin sebep olduğu can kaybı sayısı açıklanmazken, “dışsal yaralanma ve zehirlenme” başlığı altında sunulan verilere göre 2010 yılında Türkiye’de dışsal yaralanma ve zehirlenme sonucu 12.981 kişi hayatını kaybetmiş, 2016 yılında bu sayı yaklaşık 1,5 kat yükselerek 18.136 olmuştur. Basına yansıyan haberlere göre Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı İstanbul’da zehirlenme vakalarında büyük bir artış görülmektedir.

Bu nedenle,

1. Zehirlenme olaylarının sıklığının artmasının sebebi nedir?

2. Türkiye’de meydana gelen zehirlenmelerin nedenleri araştırılmış mıdır? Türkiye’de hangi nedenlerle hangi tür zehirlenmeler görülmektedir?

3. Zehirlenme şikâyetiyle 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’de hastanelere kaç başvuru olmuştur? Bu başvuruların kaçı İstanbul’dadır?

4. 2016 ve 2017 yıllarında zehirlenme sonucunda Türkiye’de kaç kişi hayatını kaybetmiştir? İstanbul’da bu sayı nedir?

5. Gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla ne sıklıkta, hangi denetimler yapılmaktadır?

6. 2010 yılından bu yana yıllar itibarıyla İstanbul’da ve Türkiye’de yapılan denetimler sonucunca hangi yaptırımlar uygulanmış, hangi işletmelerin faaliyetine son verilmiş, hangi tutarda ceza kesilmiştir?

7. Zehirlenmelerin önüne geçilmesi için bakanlığınızca ne gibi yeni çalışmalar yapılmaktadır?

