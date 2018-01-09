  • BIST 116.384
  • Altın 158,715
  • Dolar 3,7554
  • Euro 4,4832
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
09.01.2018 11:40

Hamzaçebi zehirlenme vakalarını Meclis gündemine taşıdı

»
Hamzaçebi zehirlenme vakalarını Meclis gündemine taşıdı
CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi tarafından son dönemde artan zehirlenme olayları ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Hamzaçebi'nin Meclis Başkanlığına sunduğu önerge şöyle;

Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de gıda zehirlenmesi sebepli ölümlerin sayısı oldukça fazladır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 2010 yılında dünya üzerinde yüzde 40’ı 5 yaşından küçük çocuklar olmak üzere 582 milyon kişi zehirlenmiş, 351 bin kişi zehirlenme sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde özellikle son yıllarda zehirlenme olaylarında önemli bir artış görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye’de sadece gıda zehirlenmelerinin sebep olduğu can kaybı sayısı açıklanmazken, “dışsal yaralanma ve zehirlenme” başlığı altında sunulan verilere göre 2010 yılında Türkiye’de dışsal yaralanma ve zehirlenme sonucu 12.981 kişi hayatını kaybetmiş, 2016 yılında bu sayı yaklaşık 1,5 kat yükselerek 18.136 olmuştur. Basına yansıyan haberlere göre Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı İstanbul’da zehirlenme vakalarında büyük bir artış görülmektedir.
Bu nedenle,
1.    Zehirlenme olaylarının sıklığının artmasının sebebi nedir?
2.    Türkiye’de meydana gelen zehirlenmelerin nedenleri araştırılmış mıdır? Türkiye’de hangi nedenlerle hangi tür zehirlenmeler görülmektedir?
3.    Zehirlenme şikâyetiyle 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’de hastanelere kaç başvuru olmuştur? Bu başvuruların kaçı İstanbul’dadır?
4.    2016 ve 2017 yıllarında zehirlenme sonucunda Türkiye’de kaç kişi hayatını kaybetmiştir?  İstanbul’da bu sayı nedir?
5.    Gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla ne sıklıkta, hangi denetimler yapılmaktadır?
6.    2010 yılından bu yana yıllar itibarıyla İstanbul’da ve Türkiye’de yapılan denetimler sonucunca hangi yaptırımlar uygulanmış, hangi işletmelerin faaliyetine son verilmiş, hangi tutarda ceza kesilmiştir?
7.    Zehirlenmelerin önüne geçilmesi için bakanlığınızca ne gibi yeni çalışmalar yapılmaktadır?
 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkmen: Kalitesiz kömür vermeyin, sesimize kulak verin09 Ocak 2018 Salı 10:43
  • "Şehit yakınları arasında ayrımcılık kabul edilemez"09 Ocak 2018 Salı 10:39
  • CHP'den iki isim hakkında suç duyurusu!09 Ocak 2018 Salı 10:38
  • Hamzaçebi zehirlenme vakalarını Meclis gündemine taşıdı09 Ocak 2018 Salı 10:03
  • Gürer: Sağlık çalışanlarına ‘yıpranma tazminatı’ verilmeli09 Ocak 2018 Salı 09:59
  • Milli Hayvan Politikası ve Fransa'dan et ithali!09 Ocak 2018 Salı 09:44
  • Cezaevinde öldürülen Ulaş Yurdakul Meclis gündeminde09 Ocak 2018 Salı 09:37
  • Süleyman Soylu'nun oğluna polis araması hakkında bomba iddia09 Ocak 2018 Salı 09:35
  • Bircan: Kamu Düzeni Müsteşarlığı ne işe yarıyor?09 Ocak 2018 Salı 09:32
  • Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Bravo hakikaten, amma ördünüz be!09 Ocak 2018 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    • Ölmeden önce insanların en çok yakındığı 5 pişmanlık
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    VİDEO GALERİ
    • Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyayı salladı!
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti