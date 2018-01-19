Hamzaçebi: Bu teklifin yasalaşması için çalışacağız

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Sancakte'de tapu ve imar sorunu yaşayan mahallelinin sorunları dinledi.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ / İstanbul,(DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, tapu ve imar sorunları yaşadıklarını belirten Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Hamzaçebi daha sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hamzaçebi, "Sancaktepe muhtarımızın anlattığı sorun sadece Veysel Karani Mahallesi'nin değil, diğer mahallerin de Sultanbeyli, Ümraniye, Beykoz ilçelerinde Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan bir sorun. Sorunu iki başlık altında özetleyebiliriz. Birincisi hazine arazisinde binaları olan vatandaşlarımız yani küçük bir ev yaşayabileceği bir yerle ilgili tapu sorunu vardır.

Bu arazinin tapusunu alabilmesi için uygun bir bedelin kendisine bildirilmesi lazım. Şimdiye kadar bildirilen bedeller vatandaşımızın bütçesinin, alım gücünün çok üstünde bunu alamıyorlar. Demokrasilerde devletin malı diye bir şey yoktur. Demokrasilerde devletin malı gibi gözüken halkındır. Devlete düşen görev bu hazine arazilerini vatandaşların bütçesini dikkate alarak uygun bir bedelle tapusun vatandaşa vermektir" dedi.

"BU TEKLİFİN YASALAŞMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hamzaçebi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkinci sorun da şudur; 19 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış olan binaların arazileri ile ilgili vatandaşlardan hiçbir ecrimisil alınmıyor. Kasım 2017 tarihinde kabul edilen bir kanunla güncellendi. 30 Mart 2014'te getirildi. Ancak o maddenin son fıkrasında tarih düzeltilmediği için 19 Temmuz 2003 ile 30 Mart 2014 tarihleri arasında hazine arazisinde binalarda vatandaşlardan bu tarihler arasında binasına kat ilave edilmiş olanlara ecrimisil gönderilmeye devam ediyor. Bu ecrimisillerin kaldırılması gerekiyor. Bu ecrimisillerin kaldırılması için gerekli olan kanun teklifini kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na iki defa verdim. Bu önerim kabul edilmedi. Kabul edilmemesini yeterli bulmadım teklifimi tekrar verdim. Bu teklifin yasalaşması için çalışacağız. Vatandaşımız mağdur, bu mağduriyet sadece bu mahallede değil, bu sorunu çözmek gerekir."



