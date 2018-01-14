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14.01.2018 23:10

Hamsi bu kez güldürdü

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Hamsi bu kez güldürdü
Ordu'da hamsinin kilogramı balıkçı tezgahlarında 8 liradan satılıyor.

Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, son günlerde Karadeniz'de hamsi avının yeniden artış  gösterdiğini söyledi.

Karadeniz'de avlanan hamsilerin "yerli" hamsi olarak satışa  sunulduğunu belirten Aydemir, "Hamsi avının yeniden artmasını hava sıcaklığına  bağlıyoruz. Son günlerde deniz suyu iyice soğudu ve hamsi yeniden kendini  gösterdi." dedi.

Aydemir, gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçıların hamsiyle geri  döndüğünü ifade ederek hamsi avının bir müddet daha bu şekilde sürmesini  beklediklerini kaydetti.


Aralık ayında hamsi avının yok denecek  kadar azaldığını anımsatan Şahin, "Bu nedenle hamsi fiyatı 25 liraya kadar  yükselmişti. Fiyatların yeniden düşmesi oldukça sevindirici. Vatandaşlarımız bol  bol hamsi tüketebilir." diye konuştu.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Gürcistan kara  sularında avlanan hamsinin de satışta olduğunu söyledi.

Son haftalarda hamsi avının daha çok Gürcistan kara sularında  gerçekleştirildiğine dikkati çeken Karadeniz, "Birçok Türk teknesi bu bölgede  hamsi avını sürdürüyor. Hem bölgemizde hem de Gürcistan'da avlanan hamsiyle  fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

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