Hamiyet Erdeğer bir yiğit kadındı

"Ölüm; çok uzak,

Kaf dağının ardında…

Ölüm; çok çabuk,

Kırlangıç telaşında…"

Erken geç ne zaman gelirse gelsin şairin dediği gibi

"Her ölüm erken ölümdür” dizesi yalın bir gerçeği ifade ediyor.

Sekiz Şubat 2018 günü bir ‘erken ölümü’ daha sonsuzluğa uğurladık.

Kırk yılı aşan bir süredir tanıdığım sevgili arkadaşım Hamiyet Erdeğer hayata doyamadan, özlemini duyduğu zamanları göremeden aramızdan ayrıldı.

Hamiyet 78 kuşağındandı. Politikleşmenin, devrimci düşüncelerin dalga dalga yayıldığı 1974-80 koşullarında oluşan politik iklim onu da içine aldı. Kendisi gibi düşünen diğer insanların yanına kattı. Hamiyetle 1976 yılında 17-18 yaşlarında tanştık. O dönem CHP’nin yüselişte olduğu, geçmişteki statikocu, ceburut çizgisinden çıkmaya çalıştığı yönünü sola, özğürlükçü düşüncelere çevirmeye başladığı Ecevitl’i yıllardı.

Kadıköy o dönemde yine CHP ve sol düşüncenin etkin olduğu ilçelerin başında geliyordu. Ecvit’ten birazcık sempatimiz olsa da aslında biz daha çok devrimci düşüncelerden, Denizler’den, Mahirler’den, DEV-GENÇ çizgisinden, Marksizmden etkileniyorduk. Atmış sekiz kuşağından abilerimizin yönlendirmesiyle CHP’nin Kadıköy İskelelerine yakın Muvakkithane Sokak 6/B adresinde bulunan ilçe binasına takılırdık. Çok insanın yetiştiği, içinden gelip geçtği, çok olaya tanıklık eden tarihi ilçe binası bu gün hala faaliyette olan Ünlü Hacı Bekir Lokumcu’sunun üst katındaydı.

O dönemin bir başka gerçeği de CHP ilçe yönetimi dışında gençlik kollarında geleneksel CHP çizgisinde yer alan gençlerin azınlıkta olmasıydı. Dolup taşan ilçe binasındaki gençlerin büyük bölümü sol guruplara o dönem yayğın ifadesiyle sol fraksiyonlara mensuptu. Genel olarak CHP ve Kadıköy’lü yöneticiler bunun farkındaydı. İktidardaki MC’ye, saldırganlaşan, can alan faşist ve gerici teröre karşı orada bir anlamda kendiliğinden bir koalisyon oluşmuştu. Militan bir direnme ruhu hakimdi. Ve insanlar “Faşizme karşı omuz omuza” sloğanın bir anlamad gerğini yerine getiryorlardı. Yığınsal ve demokratik direnme hakı yer yer gerektiği biçimde hayata geçiriliyordu. Elbette çok ayrıntı ve çok fazla yaşanmışlıklar var. CHP ne kadar tutarlıydı, geleneksel ceberut kodlarından ne kadar uzaklaşmıştı, kim kimi kullanıyordu, deolojik anlamda sol ve sosyal demokrasiye ne kadar yakınlaşıyordu, işçi sınıfı, emekçi kesimlerle bağı, ‘Kürt sorunu’ konusunda bir görüşü varmıydı? gibi sorular uzun ve detaylı değerlendirmeyi gerektiren, tartışılacak konular. Ama o yıllardaki CHP bu günküyle kıyaslandığında günlük, somut mücadele konusunda daha tutarlı ve girişkendi. Politik yönlimiyle, liderinin duruşuyla ve pratik girişimler, eylemi arasında bir uyum ve tutarlılık vardı.

Hayatın içinden damıtılmış kitlelere malolan, milyonların haykırdığı sloganlar üretebiliyordu. Aradan geçen 40 yıla ragmen geçmişten ders çıkartıp daha ileri ve tutarlı olması gereken CHP bu gün mallesef kendi geleneksel çizgisininde gerisine düşmüş durumda. Faşizmin yeni ve daha gaddar biçimde kurumsallaştığı günümüzde rejimin çizdiği‘yasal’ sınırlar içinde ‘rejime’ uyğun bir muhalefet çizğisi tüm toplumsal muhallefet açısındada talihsiz bir durum olduğunu düşünüyorum.

HAMİYET ARAMIZDAN BİRİSİYDİ



Hamiyetle, zor ama bizlere heycan veren, ufkumuzu geliştiren yaşayarak, okuyarak birlikte ögendiğimiz o yıllarda sık karşılaşırdık. Toplumsal olaylar, mitingler, direnişler, eğlenceli zamanlarda bir arada olurduk. CHP ilçe binasında uzun sohbetlerimiz ve tabi ki tartışmalarımız hiç eksik olmazdı. Bu durum 1980 darbe öncesine kadar sürdü.



Sonrasında uzun yıllar görüşmedik. 1990’lı yılardan sonra Hamiyet Kadıköy Belediyesinde çalışırken yine ara ara karşılaşır, sohbet ederdik.



Arkadaşım Süleyman Bingöl’e evlenmiş, bu gün delikanlı olan Umut isimli biroğlu olmuştu. Aradan onca yıl geçsede, biraz durulsada Hamiyet o bildiğimiz heycanlı Hamiyetti. Hamiyet benim için ara ara paylaştığı gençlik fotoğraflarındaki haliyle var. Kafamdaki Hamiyet hep o haliyle ve anılarıyla olmaya devam edecek.



Bir arkadaşım Hamiyet’i Fıransızların ünlü kadın kahramanı Jeanne D'arc benzetiyor ve ona “ Pantolonlu Jeanne D'arc” diyordu. Yiğitlik sempati duyulan bir özelliktir ve daha çok erkekler için kullanılır. Hamiyet erkeklere özenmeyen yiğit bir kadındı. Atılgan, heycanlı, dobra, yerinde duramayan, delişmen, dayanışma duygusu gelişmiş, cömert, militant ruh halini hep koruyan ve aynı zamanda güzel bir kadın. Hamiyet dönemin devrimci ikliminin fazlasıyla etkisindeydi. Sıkı arkadaşlık ilişkileri nedeniyle bazı sol guruplarla yakınlaştığı da olmuştu ama onun katı politik, ideolojik çizgiyi benimsemediğini ben hatırlamıyorum. Daha sonraki yıllarda aktif bir CHP üyesi olarak kaldı. O dönemin modası yoğun tartışmalarada pek girmezdi.

Ama bir eylem, hareket olduğunda Hamiyeti en önde görebilirdiniz. Eskilerden aklımda kalan ayrıntılardan birisi de Hamiyet’in Deniz ve Zeynep isimli yaşıtı kızlarla sıkı arkadaşlıklarıydı. Yapışık üçüzler gibiydiler.

Doğrusu üçü de çok güzel ve tüm erkeklerin ilgisini çektiğini belirtmeliyim.

İYİ YÜREKLİ BİR İNSANI KAYBETTİK



Hamiyet’le 2012’den buyana Facebook arkadaşıyız. Ara ara hal hatır sormak, kafasına takılan konularda benim görüşümü sorma, doğum günlerimizi kutlamak, birbirimizin paylaşımlarına yorumlar yapmak dışında görüşme olanağı olmuyordu. İçinde yaşadığımız siyasi koşullardan çoğumuzdan daha fazla rahatsızdı. Gericileşme, yobazlaşmaya sert tepkiler veriyordu. 2016 Kasım ayında facebookta yaptığı paylaşım Hamiyet’in ruh halini çok net biçimde ifade ediyor.

“Sayfamı birçok dini yazılarla doldurup manasını bile anlamadan zırt, pırt herkesten amin isteyen, ama kendi kafası sürekli vurmak, kırmak, yok etmek şeklinde çalışan, savunduğu dinin güzelliklerine devamlı ters düşen zihniyetleri arkadaş listemde istemiyorum. Benim bildiğim ibadet Allah'la kul arasındadır. kimsenin bilmesine gerek yoktur. Herkes inancını kendi içinde yaşar ve uygular. Bu memleket ne çektiyse dini istismar edenler den çekti. Kimsenin benim sayfamda din kırbacını şaklatmasını istemiyorum. Fikirlerimi beğenmeyen kendini sayfamdan silsin. Beni delirtmeyin.” Onu delirtemediler ama hasta ettiler. Özlemini duyduğu ‘güzel günleri’ göremedi.

Sevgili Hamiyet son yıllarında belliki kendisiyle, sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. İflas eden böbrekleri, vucut direncini kırmıştı. 7 Şubat günü sabaha karşı yorğun kalbi daha fazla dayanamadı. Atmışlı yaşlarını sürerken veda etti. Bir dostumu, gençlik arkadaşımı, ne önde, ne arkada, aramızdan birisini, iyi yürekli bir insanı daha sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsünü, acısını yaşıyorum.

Nurlar içinde yat, mekanın insanların yüreği olsun.

Güle güle sevgili Hamiyet!…