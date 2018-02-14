Reyting kaygısı yaşayan ‘Siyan Beyaz Aşk’ dizisi hamam sahnesiyle yükselişe geçti.

Ekranların reyting kaygısı yaşayan dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta Ferhat ile Aslı'nın hamam sahnesi geceye damga vurdu.

Siyah Beyaz Aşk’ın dün akşam yayınlanan bölümüne Aslı ile Ferhat’ın duş sahnesi damga vurdu. Romantik sahneleriyle ön plana çıkan dizinin takipçileri, düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşırken fragman araştırmaları da başladı. Özellikle ölümle yüz yüze gelen Ferhat’ın akıbeti merak ediliyor.

RTÜK ENGELİNE TAKILABİLİR

RTÜK, “Çocuklar ve gençler için zararlı olabilecek içerik” barındırması gerekçesiyle son zamanlarda bazı dizilere ceza yağdırmıştı. ‘Siyah Beyaz Aşk’ isimli dizideki bu sahnenin RTÜK’ün engeline takılıp takılmayacağı merak konusu oldu.