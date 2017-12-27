  • BIST 112.128
  • Altın 158,087
  • Dolar 3,8245
  • Euro 4,5508
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
27.12.2017 15:35

Haluk Levent'ten flaş karar

»
Haluk Levent'ten flaş karar
Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hareketinin başkanlığını bırakacağını açıkladı. Haluk Levent, yeni başkan için de isim önerilerinde bulundu

Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hareketinin başkanlığını bırakacağını açıkladı. Haluk Levent, yeni başkan için de isim önerilerinde bulundu

Haluk Levent, kurucusu olduğu ve birçok sosyal yardım faaliyetine imza attıkları AHBAP'taki başkanlık görevinden önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında ayrılacağını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Nisan sonu – Mayıs başı gibi devredeceğim AHBAP başkanlığına hangi ismi layık görürsünüz? Kısa açıklama ile birlikte fikirlerinizi yazın canlarım. Benim kafamda 2 isim var. Sizlerden gelen fikirler yeni isimleri düşünmemi sağlayabilir" dedi.

Yakında AHBAP yönetim kurulu olarak, Büşra Sanay, Cem Adrian, Fırat Tanış, Hayko Cepkin ve Mert Fırat ile görüşeceklerini açıklayan Haluk Levent, "Bu isimlere teklif götüreceğiz. Hepsi birbirinden değerli isimler. Tek problem hepsi çok yoğun çalışıyor. Umarım kabul ederler" dedi. Takipçileri ise Haluk Levent'e "AHBAP’ı bırakma" çağrısında bulundu.

hals.jpg

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Tatlıses ifade verdi27 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Hakan Yılmaz'a saldıranlar hakkında soruşturma tamamlandı27 Aralık 2017 Çarşamba 09:55
  • Ahmet Hakan: Sen artık 'Hayta İsmail' değilsin bizim gözümüzde...27 Aralık 2017 Çarşamba 08:59
  • Rüzgar Çetin bu sefer kavgadan ceza aldı27 Aralık 2017 Çarşamba 02:16
  • Kenan Kalav ile oğlu Can Kurt Kalav'ın arasına miras girdi!27 Aralık 2017 Çarşamba 01:32
  • Uğur Yücel'in son hali sevenlerini korkutuyor27 Aralık 2017 Çarşamba 00:19
  • 'Sakallı Aynur' doğal görünümüne kavuştu26 Aralık 2017 Salı 23:45
  • Seda Sayan'dan flaş hamle26 Aralık 2017 Salı 10:59
  • Ünlü oyuncu hırsızlık yaparken yakalandı26 Aralık 2017 Salı 10:51
  • Ünlü şarkıcı hastanelik oldu26 Aralık 2017 Salı 10:29
    • FOTO GALERİ
    • Hande Yener ve Seren Serengil kavga etti sosyal medya coştu
    • Rihanna'yı kahreden olay
    • Yeni yıl öncesi size özel 9 altın öneri
    VİDEO GALERİ
    • Abla kardeşin yürüme sevinci
    • Bu yavru kediyi görenler gözlerine inanamadı!
    • Rizeli çocuklardan sosyal medyayı sallayan performans
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti