Haluk Bilginer'den büyük sürpriz! Dünyaca ünlü o filmde...

1978’de John Carpenter tarafından başlatılan ve şimdiye kadar 10 filme ulaşan ‘Halloween’ın yeni serisine Haluk Bilginer'in de dahil olduğu iddia edildi.

Haluk Bilginer, Halloween filminde Sartain isimli bir karakteri canlandıracak. Projenin kadrosunda Rhian Rees, Toby Huss, Will Patton, Ginny Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold, Drew Scheid ve Andi Matichak gibi dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. SERİNİN FİNALİ Trancas International Films, Blumhouse Productions ve Miramax’ın yapımcılığını üstlendiği yapımda, ‘Get Out’, ‘Split’, ‘The Purge’ ve ‘Paranormal Activity’ serilerinde rol alan Jason Blum ile John Carpenter de bulunuyor. Yönetmenliğini Danny McBride ve senarist David Gordon Green’in üstlendiği film, serinin finali olacak.