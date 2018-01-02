"Halkın cebinde yolsuzluk tüneli açan metro ihaleleri iptal edildi"

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da yapılması planlanan altı metro hattıyla ilgili ihalelerin iptal edilmesi hakkında basın açıklaması yaptı.

Pekşen; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da yapılması planlanan altı büyük metro hattı ihalesini gizlice iptal ettiğini açıklayan Pekşen, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale Kanunu’nun 21/B maddesine dayanarak, ihaleleri kılıfına uydurarak davet usulü ile yandaş firmalara verdiği altı metro hattı ihalesini iptal etti. İBB’nin altı metro ihalesinde yaptığı yolsuzlukları aylardır takip edip gündeme getiriyorduk artık daha fazla gizleyemediler. Büyük ihale yolsuzluğunu yakaladık ve Türkiye gündemine taşıdık. Bu altı ihalede yolsuzluğunu TBMM kürsüsünden sorduk ne inkar edebildiler ne de cevap verebildiler. Şimdi ihaleler fesih edildi.” dedi.

Pekşen, İBB’nin bu ihaleleri İhale Kanunu’nun 21/B maddesi kapsamında yani, olağanüstü durumlarda acele iş kapsamında göstererek davet usulü ile yaptığını belirterek, “İBB’nin 23 Mart 2017’de onayladığı Metro Hattı İhaleleri ne oldu da tam dokuz ay sonra yılın son mesai gününde iptal edildi? Anlaşamadığınız konu ne oldu? Şimdi ne oldu da bu alelacele verilen işler iptal edildi?” diye sordu.

Altı ayrı ihalenin aynı anda fesih edildiğinin altını çizen Pekşen, “Firmaların hepsi ayrı ayrı olmasına rağmen bütün ihaleler aynı anda iptal edildi. İnsan sormadan edemiyor. Bütün ihaleleri iptal etmenizin nedeni nedir? Hangi konularda, neyi paylaşmakta anlaşamadınız da acele iş kılıfında ihale edilen işleri bir anda fesih ettiniz.” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar yapılan işlerin ve yapılan ödemelerin akıbetini soran Pekşen, “Dün ele ele ihaleleri alan yandaşlar bugün anlaşamayınca ihaleler iptal edildi. İstanbul’un her yanı bu inşaatların şantiyeleriyle dolmuş, trafik arapsaçına dönmüşken o kadar işçi, o kadar şantiye, o kadar iş makinesi bir anda boş kaldı. Ne oldu, hangi konuda anlaşamadınız da emeği, alın teriyle bu inşaatlarda çalışan işçileri bu şartlarda işsiz güçsüz bıraktınız? Ancak yandaşlar bu insanları düşünmez onların tek derdi kendi keselerini doldurmaktır.” diye konuştu.

Bütün bu ihalelerin iptal edilmesine rağmen yolsuzluğun büyüğünün yapıldığı, sahte yeterlilik belgesiyle alınan Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı ihalesinin iptal edilmediğini belirten Pekşen, “Kimse bu işim peşini bıraktık sanmasın. Bu ülkenin yurttaşlarının her kuruşunun hesabını soracağız. Bu ülkeyi yağmaya, yolsuzluğa teslim etmeyeceğiz. Sizin yandaşlarınıza peşkeş çekmenize asla izin vermeyeceğiz.” dedi.



