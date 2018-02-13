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13.02.2018 10:00

Halkevleri GYK üyesi gözaltına alındı

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Halkevleri GYK üyesi gözaltına alındı
Halkevleri GYK üyesi Kutay Meriç, “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı.

Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Kutay Meriç’in sabah saatlerinde evi basıldı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla suçlanan Meriç, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

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