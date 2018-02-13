Halkevleri GYK üyesi gözaltına alındı

Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Kutay Meriç’in sabah saatlerinde evi basıldı.
Sendika.org'da yer alan habere göre, “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla suçlanan Meriç, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.
Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Kutay Meriç’in sabah saatlerinde evi basıldı.
Sendika.org'da yer alan habere göre, “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla suçlanan Meriç, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.