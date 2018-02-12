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12.02.2018 17:40

Halkçı Liselilerin İstanbul İl Başkanı Gürkan Kılıç Oldu

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Halkçı Liselilerin İstanbul İl Başkanı Gürkan Kılıç Oldu
Halkçı Liseliler Genel Merkezi tarafından İstanbul İl Başkanlığına Gürkan Kılıç atandı.

Halkçı Liseliler Genel Merkezi tarafından İstanbul İl Başkanlığına Gürkan Kılıç atandı. Halkçı Liseliler Genel Merkezi tarafından 9 Şubat 2018 tarihli görevlendirme yazısıyla Halkçı Liseliler İstanbul İl Başkanı Gürkan Kılıç oldu.

Halkçı Liseliler Genel Merkezi tarafından gönderilen, İklim Kayıkçıoğlu ve Diyar Kesebir imzalı metinde Gürkan Kılıç'ın İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilmesinin oy birliği ile kararlaştırıldığı belirtildi.

Gürkan Kılıç'ın sosyal medyada yaptığı açıklamada; "Halkçı Liseliler İstanbul İl Başkanı olarak Demokrasinin, Cumhuriyetin, Atatürk İlke ve Devrimlerini yaşatmak için çalışacağım. Tüm liselerde örgütlü yapımızın varlığını hissettireceğimiz özgüveni yüksek dinamik bir örgüt yapısıyla arkadaşlarımızın ülke geleceğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizde yaşanan haksızlık, hukuksuzluk, adeletsizliğe ve yozlaşmaya karşı örgütlü mücadelemizi tüm İstanbul'da yükselteceğiz. Bu yolda omuz omuza yürüyeceğim arkadaşlarımla haklı mücedelimizin kazanacağına inanıyorum. Türkiye'de ki ve İstanbul'da ki tüm liselerin sorunlarına ışık tutacağız. Bu sorunların çözülmesi için takipçisi olacağız. Eğitim alanında yoksun olan milletler daima sömürülmeye mahkum olur. Eğitim alanında ülkemize katkıda bulunmak amacıyla eksikleri ve önerilerimizi kamuoyunun bilgilenmesi için gerekli tüm çalışmalardan geri durmayacağız." ifadeleri yer aldı.

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