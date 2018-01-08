Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı?

Halkbank sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde toplam 1295 kişiyi bünyesine dahil etmeye hazırlanan Halkbank sınav sonuçları için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halkbank sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1295 kişiyi istihdam edecek olan Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ise oldukça merak ediliyor. İşte Halkbank sınav sonuçlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

HALKBANK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise banka yetkilileri tarafından henüz bilgilendirilmedi.

HALKBANK SINAV SORULARINA İTİRAZ NE ZAMAN YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 13 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, halkbanksinavi@istanbul.edu.tr e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.