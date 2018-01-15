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15.01.2018 15:40

Halk TV hangi kanalları geride bırakarak zirveye koştu?

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Halk TV hangi kanalları geride bırakarak zirveye koştu?
Sina Koloğlu, Milliyet'teki köşesinde haber kanallarının reytinglerini yazdı.

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, haber kanalları ile ilgili reyting gerçeklerini kaleme aldı. Koloğlu, Halk TV’nin başarı hikayesine vurgu yaptı.

Koloğlu, aldığı reyting raporlarında Halk TV’nin büyük sermayeli televizyon kanallarını geride bırakma başarısını gösterdiğini kaydetti. Milliyet yazarı, Halk TV’nin Habertürk ve NTV’yi geride bıraktığını açıkladı.

HALK TV ZİRVEYE KOŞUYOR

İşte Koloğlu’nun yazısındaki ilgili bölüm:

“Haber kanalları, kamuoyuyla paylaşılan ölçüm dışındalar. Onlar da diğer kanallar da ölçülüyor tabii ki. Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) bu verileri paylaşıyor. En son geçtiğimiz bir aylık tablo yayınlandı. En çok
izlenen haber kanalları hangileri?

Günlük ve çok izlenen zaman diliminin verilerini aldım. Buna göre A Haber ve TRT Haber, yüzde 0.34’le ilk sıraları
paylaşıyor. CNN Türk, yüzde 0.20’yle ikinci, NTV yüzde 0.19’la üçüncü.

Prime time, yani çok izlenen zaman dilimi, tartışmaların ve haber kanallarının en hareketli saatleri… A Haber yüzde 1.52’yle ‘yüzde bir’ barajını geçiyor.

TRT Haber, ikinci sırada (yüzde 0.52), CNN Türk (yüzde 0.34’le) üçüncü sırada. HALK TV, dördüncü sırayla (yüzde 0.34) hem NTV (yüzde 0.28) hem de Habertürk (0.24) kanallarını geride bırakıyor.”

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