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Halk Özel Harekatı hakkında flaş gelişme
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Güncel
12.01.2018 12:37
İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı, (HÖH) hakkında inceleme başlattı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kim bu HÖH'cüler? HÖH Başkanı Kaya: Her zaman hazırız! - HABERİ İÇİN TIKLAYIN
Etiketler:
İçişleri Bakanlığı
,
Halk Özel Harekatı
,
HÖH
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inceleme
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