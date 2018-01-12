  • BIST 115.219
  • Altın 160,865
  • Dolar 3,7563
  • Euro 4,5575
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
12.01.2018 12:40

Halk Özel Harekatı hakkında flaş gelişme

»
Halk Özel Harekatı hakkında flaş gelişme
İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı, (HÖH) hakkında inceleme başlattı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kim bu HÖH'cüler? HÖH Başkanı Kaya: Her zaman hazırız! - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hüda Nur'u öldüren kardeşi hakkında karar12 Ocak 2018 Cuma 11:04
  • 17-25 Aralık operasyonlarının sembol ismi cami yaptırıyor12 Ocak 2018 Cuma 10:23
  • Zekai Aksakallı Paşa’yı yıkan haber12 Ocak 2018 Cuma 10:19
  • Yine Metro Turizm yine facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var12 Ocak 2018 Cuma 10:14
  • 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı!12 Ocak 2018 Cuma 09:58
  • TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın yurt binaları yönetmeliğe aykırı çıktı12 Ocak 2018 Cuma 09:20
  • Olağanlaşan OHAL ile yeni rejim inşa ediliyor12 Ocak 2018 Cuma 09:16
  • 697 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi12 Ocak 2018 Cuma 09:12
  • Yeni KHK yayımlandı: İşte yeni kararlar12 Ocak 2018 Cuma 09:11
  • Harran Üniversitesi'nde aile boyu torpil! AKP'yi örnek aldı...12 Ocak 2018 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    • Bu haber eski sevgilisine mesaj atanları ilgilendiriyor
    • Silopi'deki korkunç kazadan ilk görüntüler
    • Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!
    VİDEO GALERİ
    • Gonca Vuslateri sosyal medyayı salladı!
    • Vatanım Sensin'de Mustafa Kemal ile ilgili o sözler damga vurdu
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti