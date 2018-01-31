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01.02.2018 02:20

Halep'te hava saldırısı: 5 ölü!

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Halep'te hava saldırısı: 5 ölü!
Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Esad'ın savaş uçakları Halep'in güneyindeki Talafeh, Masherfa ve Jezraya köylerinde yaşayan sivilleri hedef aldı. Talafeh köyünde bir aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, birçok kişi de ağır yaralandı.

Saldırı nedeniyle büyük tahribata uğrayan Masherfa ve Jezraya köylerinde yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri köylerin üzerinde uçtuğu belirtildi.

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