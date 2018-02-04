Hakkında soruşturma açılan Şeyda Coşkun'dan açıklama

Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için hakkında soruşturma açılan Şeyda Coşkun, "Zirve soğuk ve rüzgarlıdır" dedi.

Ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişiye diyet programları uygulayan ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Coşkun konu hakkında konuştu.

“Şikayet edenler, rakip ya da ne yaptığımızı bilmeyen insanlar olabilir” diyen Coşkun, “Spor hocasıyım. Her gün sabahın köründe kalkıp işime bakıyorum. Zirve soğuk ve rüzgarlıdır. Oraya çıkacaksan o soğukla da mücadele etmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Coşkun, aylık kazancının 200 bin TL olduğu iddialarına ise, “Giderler neden hesaplanmıyor? Bunu sadece muhasebecim bilebilir”